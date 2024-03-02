Жители Днепропетровской области заплатили от 6 до 11 тыс долларов, чтобы сбежать в Молдову

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Часовые границы заблаговременно получили оперативную информацию о возможном нарушении границы на участке отдела «Ямполь». Жителей Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей на рассвете обнаружили недалеко от государственной границы с приднестровским регионом Молдовы, — сказано в сообщении.
Пересечь границу задержанные решили из-за того, что воспользовались услугами одного из мессенджеров соцсетей.
За сумму от 6 до 11 тыс. долларов США они получали указания о направлении движения.
На нарушителей составили протоколы по ч.2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».
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