Жители Днепропетровской области заплатили от 6 до 11 тыс долларов, чтобы сбежать в Молдову

За попытку незаконного пересечения границы была задержана группа из 7 мужчин.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Часовые границы заблаговременно получили оперативную информацию о возможном нарушении границы на участке отдела «Ямполь». Жителей Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей на рассвете обнаружили недалеко от государственной границы с приднестровским регионом Молдовы, — сказано в сообщении.

Пересечь границу задержанные решили из-за того, что воспользовались услугами одного из мессенджеров соцсетей.

За сумму от 6 до 11 тыс. долларов США они получали указания о направлении движения.

На нарушителей составили протоколы по ч.2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

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