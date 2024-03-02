В Днепре задержан 48-летний мужчина за сбыт наркотиков на территории города

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Килограмм марихуаны, более 20 слип-пакетов с метамфетамином, слип-пакеты с каннабисом, мобильные телефоны и электронные весы изъяли правоохранители из дома подозреваемого, — говорится в сообщении полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

В Днепре задержан 48-летний мужчина, подозреваемый в сбыте наркотических средств.

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