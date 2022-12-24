Пропавшего без вести 87-летнего мужчину, которого искали в Днепре, нашли мертвым

Со среды, 21 декабря, в Днепре объявили в розыск 87-летнего Андрея Массалова.
Мужчину последний раз видели на железнодорожной станции 169 км.
В субботу, 24 декабря, его обнаружили мертвым.
Об этом сообщает поисковый отряд «Милена».
Что стало причиной смерти дедушки – пока неизвестно.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине пропавшего три дня назад 28-летнего мужчину нашли мертвым.
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