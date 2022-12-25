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  • У передмісті Дніпра встановили новорічну ялинку зі святковою ілюмінацією

У передмісті Дніпра встановили новорічну ялинку зі святковою ілюмінацією

Сьогодні 19:38
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У Слобожанському попри війну встановили головну ялинку.

Новости Днепра про У передмісті Дніпра встановили новорічну ялинку зі святковою ілюмінацією

Про це повідомили в Слобожанській селищній раді.

Там зазначили, що поділяють думки громадськості про недоречність проведення звичних новорічних святкувань під час війни, проте вважають, що дотримання добрих традицій – це те, за що українці борються сьогодні.

25 грудня на в центрі селища відкрили святкову ялинку. Її скромно прикрасили та збираються вмикати новорічні ілюмінації на одну годину кожного дня.

У будні дні з 18 до 19, а у вихідні з 17 до 18 години вечора. У новорічну ніч вона світитиметься довше з 17 до 20 години вечора.

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Новости Днепра про У передмісті Дніпра встановили новорічну ялинку зі святковою ілюмінацієюУкраїнська

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