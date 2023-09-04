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В поселке неподалеку от Днепра в колодце нашли человеческие остатки

Сегодня 20:01
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В Днепропетровской области в заброшенном колодце нашли человеческие кости.

Новости Днепра про В поселке неподалеку от Днепра в колодце нашли человеческие остатки

В субботу, 2 сентября, местные чистили заброшенный колодец и нашли чьи-то кости. Известно, что колодцем никто не пользовался больше 10 лет. Об этом сообщает Информатор. Произошло все в поселке Спасское Новомосковского района.

Рабочие рассказали об этой находке правоохранителям, выехавшим на место инцидента, что проверить информацию. Источники СМИ предполагают, что остатки принадлежат 34-летнему мужчине, пропавшему еще в 2014 году. Человеческие кости направили на экспертизу.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на поверхности озера Котлован обнаружили тело женщины.

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