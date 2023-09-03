Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на поверхні озера Котлован знайшли тіло жінки

Сьогодні 08:29
просмотров

У популярній зоні відпочинку на лівому березі знайшли тіло жінки.

Новости Днепра про У Дніпрі на поверхні озера Котлован знайшли тіло жінки

Про це повідомляє ДСНС.

Тіло жінки знаходилося в метрі від берега та плавало на поверхні води. До рятувальників звернулися поліцейські, які попрохали допомогти витягнути труп на сушу. Усе сталося ввечері 2 вересня. 

Прибувши на виклик, рятувальники витягли з води тіло загиблої та передали правоохоронцям. Скільки жінці було років та чому вона померла – з’ясовуватимуть поліціянти. 

Зауважимо, озеро Котлован – штучна водойма в Індустріальному районі Дніпра. Це популярне місце відпочинку для багатьох місцевих мешканців. Нагадаємо, наприкінці літа потопельника знайшли в річці поблизу житлового масиву Парус. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на поверхні озера Котлован знайшли тіло жінкиУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині згорів легковий автомобіль Daewoo Lanos
Новини Дніпра
Вчора 20:23
На Дніпропетровщині згорів легковий автомобіль Daewoo Lanos

Сьогодні надвечір у місті Новомосковськ Дніпропетровської області згорів автомобіль Daewoo Lanos.

Ворог п’ять разів за день обстрілював Нікопольщину, є постраждалі – Лисак
Новини Дніпра
Вчора 19:41
Ворог п’ять разів за день обстрілював Нікопольщину, є постраждалі – Лисак

Сьогодні російські війська 5 разів обстрілювали Нікопольщину із важкої артилерії.

У Дніпрі двоє молодиків погрожували поліцейським у соцмережах
Новини Дніпра
Вчора 18:28
У Дніпрі двоє молодиків погрожували поліцейським у соцмережах

У Дніпрі 21-річний молодик родом з Божедарівки погрожував поліцейським у соцмережі…

У Кривому Розі вандали стріляли з пістолета у квітковий годинник
Новини Дніпра
Вчора 17:07
У Кривому Розі вандали стріляли з пістолета у квітковий годинник

Невідомі вандали вчора стріляли з травмата у квітковий годинник.

Наверх