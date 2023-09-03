У Дніпрі на поверхні озера Котлован знайшли тіло жінки

Про це повідомляє ДСНС.
Тіло жінки знаходилося в метрі від берега та плавало на поверхні води. До рятувальників звернулися поліцейські, які попрохали допомогти витягнути труп на сушу. Усе сталося ввечері 2 вересня.
Прибувши на виклик, рятувальники витягли з води тіло загиблої та передали правоохоронцям. Скільки жінці було років та чому вона померла – з’ясовуватимуть поліціянти.
Зауважимо, озеро Котлован – штучна водойма в Індустріальному районі Дніпра. Це популярне місце відпочинку для багатьох місцевих мешканців. Нагадаємо, наприкінці літа потопельника знайшли в річці поблизу житлового масиву Парус.
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