У селищі неподалік від Дніпра в колодязі знайшли людські рештки

У суботу, 2 вересня, місцеві чистити закинуту криницю і знайшли чиїсь кістки. Відомо, що колодязем ніхто не користувався понад 10 років. Про це повідомляє Інформатор. Сталося усе в селищі Спаське Новомосковського району.
Робітники розповіли про цю знахідку правоохоронцям, які виїхали на місце інциденту, що перевірити інформацію. Джерела ЗМІ припускають, що рештки належать 34-річному чоловіку, який зник ще у 2014 році. Людські кістки направили на експертизу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на поверхні озера Котлован знайшли тіло жінки.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі скаржаться на продавців, які викинули помідори на смітник.
У Дніпрі на Перемозі планують побудувати меморіальний сквер та встановити…
Наталя, колишня дружина та мати двох хлопчиків, які були в…
Військові Дніпра та всієї України мають право на щорічну разову…