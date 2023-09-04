У селищі неподалік від Дніпра в колодязі знайшли людські рештки

У Дніпропетровській області в закинутій криниці знайшли людські кістки.

У суботу, 2 вересня, місцеві чистити закинуту криницю і знайшли чиїсь кістки. Відомо, що колодязем ніхто не користувався понад 10 років. Про це повідомляє Інформатор. Сталося усе в селищі Спаське Новомосковського району.

Робітники розповіли про цю знахідку правоохоронцям, які виїхали на місце інциденту, що перевірити інформацію. Джерела ЗМІ припускають, що рештки належать 34-річному чоловіку, який зник ще у 2014 році. Людські кістки направили на експертизу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на поверхні озера Котлован знайшли тіло жінки.

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