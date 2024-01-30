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В оккупированном Донецке взвился украинский флаг (ФОТО)

Сегодня 13:41
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Донецк – это Украина!

Новости Днепра про В оккупированном Донецке взвился украинский флаг (ФОТО)

Сегодня, 30 января, во временно оккупированном Донецке взвился украинский флаг.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, украинский флаг над одним из зданий города подняли местные партизаны.

Во временно оккупированном городе Донецк местные партизаны подняли украинский флаг, – написал Андрющенко.

Новости Днепра про В оккупированном Донецке взвился украинский флаг (ФОТО)

Это событие еще раз подчеркивает, что Донецк – это Украина!

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