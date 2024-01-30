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В окупованому Донецьку замайорів український прапор (ФОТО)

Сьогодні 13:41
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Донецьк - це Україна!

Новости Днепра про В окупованому Донецьку замайорів український прапор (ФОТО)

Сьогодні, 30 січня, в тимчасово окупованому Донецьку замайорів український прапор.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, український прапор над однією із будівель міста підняли місцеві партизани.

У тимчасово окупованому місті Донецьк місцеві партизани підняли український прапор, – написав Андрющенко.

Новости Днепра про В окупованому Донецьку замайорів український прапор (ФОТО)

Ця подія вкотре підкреслює, що Донецьк – це Україна!

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