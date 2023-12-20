В одном из сел Днепропетровщины в 2024 году хотят потратить 35 млн на спорткомплекс

По крайней мере, такую информацию обнародовал один из депутатов Богдановской общины на Днепропетровщине Петр Зуб.
Вопрос о выделении средств обсуждали во время заседания бюджетной комиссии 12 декабря, а 21 декабря должно состояться голосование за бюджет ОТГ на 2024 год.
Во время заседания некоторые депутаты высказались против выделения денег, поскольку строительство спорткомплекса пока не в приоритете воюющей в стране.
Какого черта мы удерживаем раздутый до огромных размеров штат помощников, юристов, отделов… тратим на них сумасшедшие деньги. Платим по 600 (шестьсот) процентов премии ежемесячно председателю общины + еще две зарплаты в год на оздоровление, на улучшение бытовых условий. Никто не хочет сократить самих себя, потому что большинство депутатов Богдановской ОТГ работают в руководстве общества, — эмоционально выразился Петр Зуб.
Люди отмечают, что спорткомплекс нужен детям, еще живым и чье детство пришлось на войну, поэтому частично понимают желание построить здание, где они смогут заниматься спортом и развиваться. В то же время не уверены, что выделение миллионов гривен поможет довести дело до конца.
Местные отмечают, что строить спорткомплекс начали еще несколько лет назад до создания Богдановской ОТГ. Несмотря на несколько пересмотров смет и возобновление работ, долгострой никак не приведут в порядок. Именно поэтому люди сомневаются, что выделенные средства помогут завершить строительство.
Впрочем, окончательное решение по этому вопросу должно быть принято 21 декабря.
Отметим, в Богдановской общине живет около 7 тысяч человек. В ОТГ входят несколько деревень Павлоградского района. Со времен реформы самоуправления, когда образовали тергромаду, бюджет значительно вырос, так как в селах находятся несколько важных предприятий.
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