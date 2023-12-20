В одному із сіл Дніпропетровщини у 2024 році хочуть витратити 35 млн на спорткомплекс

ОТГ планує у 2024 році витратити 35 млн грн на будівництво спорткомплексу.

Принаймні таку інформацію оприлюднив один із депутатів Богданівської громади, що на Дніпропетровщині, Петро Зуб.

Питання про виділення коштів обговорювали під час засідання бюджетної комісії 12 грудня, а 21 грудня має відбутися голосування за бюджет ОТГ на 2024 рік.

Під час засідання деякі депутати висловилися проти виділення грошей, позаяк будівництво спорткомплексу наразі не в пріоритеті у країні, яка воює.

Якого біса ми утримуємо роздутий до величезних розмірів штат помічників, юристів, відділів… витрачаємо на них шалені гроші. Платимо по 600 (шістсот) відсотків премії щомісячно голові громади + ще дві зарплати на рік на оздоровлення, на покращання побутових умов…На пропозицію радикально скоротити численність апарату керівництва — тихеньке сопіння і мовчання та човгання на стільцях. Ніхто не хоче скоротити самих себе, бо більшість депутатів Богданівської ОТГ працюють в керівництві громади, — емоційно висловився Петро Зуб.

Люди зауважують, що спорткомплекс потрібен дітям, які ще живі та чиє дитинство припало на війну, тому частково розуміють бажання збудувати місце, де вони зможуть займатися спортом та розвиватися. Водночас не впевнені, що виділення мільйонів гривень допоможе довести справу до кінця.

Місцеві зазначають, що будувати спорткомплекс почали ще кілька років тому, до створення Богданівської ОТГ. Попри кілька змін кошторису та поновлення робіт, довгобуд ніяк не доведуть до ладу. Саме тому люди сумніваються в тому, що виділені кошти допоможуть завершити будівництво.

Втім кінцеве рішення з цього питання мають ухвалити 21 грудня.

Зауважимо, у Богданівській громаді наразі живе близько 7 тисяч осіб. До ОТГ входять декілька сіл Павлоградського району. З часів реформи самоврядування, коли утворили тергромаду, бюджет значно зріс, позаяк в селах знаходяться кілька важливих підприємств.

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