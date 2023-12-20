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Сьогодні у Дніпрі сотні мешканців залишаться без світла на 9 годин: адреси

Сьогодні 06:51
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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі сотні мешканців залишаться без світла на 9 годин: адреси

Сьогодні, 20 грудня, у Дніпрі сотні мешканців залишаться без світла з 08:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Академіка Янгеля: 35-59 (непарні);
  • вул. Архітектора Заболотного: 1-18, 19-А, 20-24, 26;
  • вул. Василя Сліпака: 1-22, 24, 26, 28-А, 30, 32, 34, 66;
  • вул. Грушова: 1-А, 2-12, 14, 16;
  • вул. Енергетична: 2-А, 7, 9-Д, 11;
  • вул. Івана Франка: 22-32 (парні), 33, 34, 36-41, 43-57 (непарні);
  • вул. Корейська: 2, 4, 6, 8-А, 10, 12;
  • вул. Матроська: 1-38, 40, 42-48, 50, 52;
  • вул. Молодіжна: 2-32, 34;
  • вул. Новокримська: 50-58;
  • вул. Осипа Бодянського: 1-6, 7-А, 8-10, 11-А, 12-18, 20, 24;
  • вул. Панельна: 1, 2, 3/2, 4-10, 11-А, 13-34, 36;
  • вул. Перемоги: 212, 214, 216;
  • вул. Ржевська: 2-10 (парні);
  • вул. Робоча: 77;
  • вул. Софіївська: 10, 12;
  • вул. Шинна: 3, 4;
  • пров. Ключовий: 1, 3, 5;
  • пров. Матроський: 1-6, 8-14 (парні), 17, 19, 23, 25;
  • пров. Молодіжний: 14-А, 15;
  • просп. Богдана Хмельницького: 50, 52-56, 58-60, 62-68, 70, 93, 116, 139, 144;
  • тупик Будівельний: 2-5, 6-А, 7, 8, 10, 11, 12.

Підготуйтеся!

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