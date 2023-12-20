У школах Дніпра та міській раді шукали вибухівку: чи знайшли щось

"Мінери" ніяк не заспокоються.

У вівторок, 19 грудня, у call-центр СБУ надійшло повідомлення про те, що в школах Дніпра закладена вибухівка.

Правоохоронці перевірили 154 об’єкти – вибухівку вони не знайшли, на щастя, інформація про замінування не підтвердилась.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Також учора у call-центр СБУ повідомили про замінування Дніпровської міської ради, редакції ЗМІ та судів.

Поліцейські обстежили 14 об’єктів (редакцію ЗМІ, 12 судових установ, будівлю Дніпровської міської ради). Також жодних вибухових предметів не знайдено.

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, не чіпайте його, а відразу телефонуйте “101” чи “102”!

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