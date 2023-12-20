У міськраді нагадали, де у Дніпрі можна легально купити ялинку: усі точки

Уже скоро - Новий рік.

Мешканці Дніпра вже почали готуватися до свята: купувати подарунки рідним, планувати новорічне меню, прикрашати квартиру. Але не всі ще купили та прикрасили ялинку, та й процес це не простий – треба знайти ту, яка влаштує за всіма параметрами і ціною, до того ж буде легальною – тобто на неї будуть всі документи.

У міській раді нагадали, на яких ялинкових базарах можна легально купити новорічне дерево.

Адреси

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Артеківська, 17;

вул. Терещенківська, 26;

вул. Березинська, 23-К;

вул. Калинова, 18;

вул. Калинова, 49;

вул. Калинова, 87-Н;

вул. Сонячна Набережна, 6;

вул. Сонячна Набережна, 34;

шосе Донецьке, 8;

шосе Донецьке, 9-А;

шосе Донецьке, 97;

шосе Донецьке, 110;

шосе Донецьке, 124-Б.

Індустріальний район:

вул. Калинова, 1;

вул. Калинова, 11-Б;

вул. Миколи Міхновського, 25;

вул. Яскрава, 29/1 – вул. Калинова, 8;

вул. Юрія Липи, 1;

просп. Миру, 12;

просп. Миру, 35;

просп. Миру, 55;

просп. Петра Калнишевського, 1-А;

просп. Петра Калнишевського, 27-К.

Новокодацький район:

вул. Авіаційна, 8;

вул. Велика Діївська, 32;

вул. Велика Діївська, 40-Д;

вул. Велика Діївська, 111-А;

вул. Велика Діївська, 111-Б;

вул. Гідропаркова, 17;

вул. Гомельська, 57;

вул. Данила Галицького, 32;

вул. Данила Галицького, 38;

вул. Кам’янська, 37;

вул. Кам’янська, 40;

вул. Коробова, 1-М;

вул. Метробудівська, 5;

вул. Метробудівська, 12;

вул. Метробудівська, 21-А;

вул. Моніторна, 2;

вул. Моніторна, 7;

вул. Мукачівська, 154;

вул. Набережна Заводська, 97-Д;

вул. Набережна Заводська, 99;

вул. Юрія Кондратюка, 8;

вул. Юрія Кондратюка, 35;

ж/м Парус, 11;

пл. Новокодацька, 1;

пров. Парусний, 12;

просп. Івана Мазепи, 2;

просп. Івана Мазепи, 31;

просп. Івана Мазепи, 33;

просп. Івана Мазепи, 40;

просп. Івана Мазепи, 49;

просп. Івана Мазепи, 51-А;

просп. Івана Мазепи, 56.

Самарський район:

вул. Лісопаркова, 9 – вул. Буковинська, 9;

вул. Педагогічна, 22/1;

вул. Північнодонецька, 1-А;

вул. Червоногірська, 10.

Соборний район:

бульв. Слави, 5-К;

бульв. Слави, 40;

вул. Набережна Перемоги, 82;

вул. Набережна Перемоги, 44;

просп. Гагаріна, 8-А;

просп. Гагаріна, 167;

просп. Гагаріна, 175;

просп. Героїв, 3;

просп. Героїв, 2;

просп. Героїв, 11-Б;

просп. Героїв, 12;

просп. Героїв, 23-Д;

просп. Героїв, 30-Д.

Центральний район:

вул. Привокзальна, 15;

вул. Юрія Савченка, 10;

просп. Олександра Поля, 2-А;

просп. Олександра Поля, 37;

просп. Олександра Поля, 82;

вул. Пастера, 10.

Чечелівський район:

вул. Академіка Янгеля, 8;

вул. Володимира Антоновича, 87-Б;

вул. Професора Герасюти, 1;

вул. Четвертий Пагорб, 2;

вул. Криворізька, 15;

вул. Новокримська, 4;

вул. Робоча, 67;

вул. Робоча, 75;

вул. Робоча, 77;

вул. Робоча, 79;

вул. Робоча, 152;

вул. Робоча, 168;

вул. Титова, 13;

вул. Титова, 27;

вул. Щепкіна, 15-А.

Шевченківський район:

вул. Альвінського, 1/1;

вул. Виконкомівська, 33;

вул. Квартальна, 7-А;

вул. Квартальна, 23;

вул. Данили Нечая, 11/1;

вул. Василя Сліпака, 52;

вул. Інженерна, 6;

вул. Панікахи, 28;

вул. Панікахи, 38;

вул. Панікахи, 77;

вул. Панікахи, 15;

ж/м Тополя-1, 15;

ж/м Тополя-2, 22;

ж/м Тополя-2, 27;

ж/м Тополя-3, 51;

ж/м Тополя-3, 77-А;

просп. Богдана Хмельницького, 8-А;

просп. Богдана Хмельницького, 61;

просп. Богдана Хмельницького, 116;

просп. Богдана Хмельницького, 119;

просп. Гагаріна, 120;

просп. Гагаріна, 112;

шосе Запорізьке, 48;

вул. Михайла Грушевського, 85-Д.

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