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Новини У міськраді нагадали, де у Дніпрі можна легально купити ялинку: усі точки
У міськраді нагадали, де у Дніпрі можна легально купити ялинку: усі точки
Уже скоро - Новий рік.
Мешканці Дніпра вже почали готуватися до свята: купувати подарунки рідним, планувати новорічне меню, прикрашати квартиру. Але не всі ще купили та прикрасили ялинку, та й процес це не простий – треба знайти ту, яка влаштує за всіма параметрами і ціною, до того ж буде легальною – тобто на неї будуть всі документи.
У міській раді нагадали, на яких ялинкових базарах можна легально купити новорічне дерево.
Адреси
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Артеківська, 17;
вул. Терещенківська, 26;
вул. Березинська, 23-К;
вул. Калинова, 18;
вул. Калинова, 49;
вул. Калинова, 87-Н;
вул. Сонячна Набережна, 6;
вул. Сонячна Набережна, 34;
шосе Донецьке, 8;
шосе Донецьке, 9-А;
шосе Донецьке, 97;
шосе Донецьке, 110;
шосе Донецьке, 124-Б.
Індустріальний район:
вул. Калинова, 1;
вул. Калинова, 11-Б;
вул. Миколи Міхновського, 25;
вул. Яскрава, 29/1 – вул. Калинова, 8;
вул. Юрія Липи, 1;
просп. Миру, 12;
просп. Миру, 35;
просп. Миру, 55;
просп. Петра Калнишевського, 1-А;
просп. Петра Калнишевського, 27-К.
Новокодацький район:
вул. Авіаційна, 8;
вул. Велика Діївська, 32;
вул. Велика Діївська, 40-Д;
вул. Велика Діївська, 111-А;
вул. Велика Діївська, 111-Б;
вул. Гідропаркова, 17;
вул. Гомельська, 57;
вул. Данила Галицького, 32;
вул. Данила Галицького, 38;
вул. Кам’янська, 37;
вул. Кам’янська, 40;
вул. Коробова, 1-М;
вул. Метробудівська, 5;
вул. Метробудівська, 12;
вул. Метробудівська, 21-А;
вул. Моніторна, 2;
вул. Моніторна, 7;
вул. Мукачівська, 154;
вул. Набережна Заводська, 97-Д;
вул. Набережна Заводська, 99;
вул. Юрія Кондратюка, 8;
вул. Юрія Кондратюка, 35;
ж/м Парус, 11;
пл. Новокодацька, 1;
пров. Парусний, 12;
просп. Івана Мазепи, 2;
просп. Івана Мазепи, 31;
просп. Івана Мазепи, 33;
просп. Івана Мазепи, 40;
просп. Івана Мазепи, 49;
просп. Івана Мазепи, 51-А;
просп. Івана Мазепи, 56.
Самарський район:
вул. Лісопаркова, 9 – вул. Буковинська, 9;
вул. Педагогічна, 22/1;
вул. Північнодонецька, 1-А;
вул. Червоногірська, 10.
Соборний район:
бульв. Слави, 5-К;
бульв. Слави, 40;
вул. Набережна Перемоги, 82;
вул. Набережна Перемоги, 44;
просп. Гагаріна, 8-А;
просп. Гагаріна, 167;
просп. Гагаріна, 175;
просп. Героїв, 3;
просп. Героїв, 2;
просп. Героїв, 11-Б;
просп. Героїв, 12;
просп. Героїв, 23-Д;
просп. Героїв, 30-Д.
Центральний район:
вул. Привокзальна, 15;
вул. Юрія Савченка, 10;
просп. Олександра Поля, 2-А;
просп. Олександра Поля, 37;
просп. Олександра Поля, 82;
вул. Пастера, 10.
Чечелівський район:
вул. Академіка Янгеля, 8;
вул. Володимира Антоновича, 87-Б;
вул. Професора Герасюти, 1;
вул. Четвертий Пагорб, 2;
вул. Криворізька, 15;
вул. Новокримська, 4;
вул. Робоча, 67;
вул. Робоча, 75;
вул. Робоча, 77;
вул. Робоча, 79;
вул. Робоча, 152;
вул. Робоча, 168;
вул. Титова, 13;
вул. Титова, 27;
вул. Щепкіна, 15-А.
Шевченківський район:
вул. Альвінського, 1/1;
вул. Виконкомівська, 33;
вул. Квартальна, 7-А;
вул. Квартальна, 23;
вул. Данили Нечая, 11/1;
вул. Василя Сліпака, 52;
вул. Інженерна, 6;
вул. Панікахи, 28;
вул. Панікахи, 38;
вул. Панікахи, 77;
вул. Панікахи, 15;
ж/м Тополя-1, 15;
ж/м Тополя-2, 22;
ж/м Тополя-2, 27;
ж/м Тополя-3, 51;
ж/м Тополя-3, 77-А;
просп. Богдана Хмельницького, 8-А;
просп. Богдана Хмельницького, 61;
просп. Богдана Хмельницького, 116;
просп. Богдана Хмельницького, 119;
просп. Гагаріна, 120;
просп. Гагаріна, 112;
шосе Запорізьке, 48;
вул. Михайла Грушевського, 85-Д.
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