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У міськраді нагадали, де у Дніпрі можна легально купити ялинку: усі точки

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Новости Днепра про У міськраді нагадали, де у Дніпрі можна легально купити ялинку: усі точки

Мешканці Дніпра вже почали готуватися до свята: купувати подарунки рідним, планувати новорічне меню, прикрашати квартиру. Але не всі ще купили та прикрасили ялинку, та й процес це не простий – треба знайти ту, яка влаштує за всіма параметрами і ціною, до того ж буде легальною – тобто на неї будуть всі документи.

У міській раді нагадали, на яких ялинкових базарах можна легально купити новорічне дерево.

Адреси

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Артеківська, 17;
  • вул. Терещенківська, 26;
  • вул. Березинська, 23-К;
  • вул. Калинова, 18;
  • вул. Калинова, 49;
  • вул. Калинова, 87-Н;
  • вул. Сонячна Набережна, 6;
  • вул. Сонячна Набережна, 34;
  • шосе Донецьке, 8;
  • шосе Донецьке, 9-А;
  • шосе Донецьке, 97;
  • шосе Донецьке, 110;
  • шосе Донецьке, 124-Б.

Індустріальний район:

  • вул. Калинова, 1;
  • вул. Калинова, 11-Б;
  • вул. Миколи Міхновського, 25;
  • вул. Яскрава, 29/1 – вул. Калинова, 8;
  • вул. Юрія Липи, 1;
  • просп. Миру, 12;
  • просп. Миру, 35;
  • просп. Миру, 55;
  • просп. Петра Калнишевського, 1-А;
  • просп. Петра Калнишевського, 27-К.

Новокодацький район:

  • вул. Авіаційна, 8;
  • вул. Велика Діївська, 32;
  • вул. Велика Діївська, 40-Д;
  • вул. Велика Діївська, 111-А;
  • вул. Велика Діївська, 111-Б;
  • вул. Гідропаркова, 17;
  • вул. Гомельська, 57;
  • вул. Данила Галицького, 32;
  • вул. Данила Галицького, 38;
  • вул. Кам’янська, 37;
  • вул. Кам’янська, 40;
  • вул. Коробова, 1-М;
  • вул. Метробудівська, 5;
  • вул. Метробудівська, 12;
  • вул. Метробудівська, 21-А;
  • вул. Моніторна, 2;
  • вул. Моніторна, 7;
  • вул. Мукачівська, 154;
  • вул. Набережна Заводська, 97-Д;
  • вул. Набережна Заводська, 99;
  • вул. Юрія Кондратюка, 8;
  • вул. Юрія Кондратюка, 35;
  • ж/м Парус, 11;
  • пл. Новокодацька, 1;
  • пров. Парусний, 12;
  • просп. Івана Мазепи, 2;
  • просп. Івана Мазепи, 31;
  • просп. Івана Мазепи, 33;
  • просп. Івана Мазепи, 40;
  • просп. Івана Мазепи, 49;
  • просп. Івана Мазепи, 51-А;
  • просп. Івана Мазепи, 56.

Самарський район:

  • вул. Лісопаркова, 9 – вул. Буковинська, 9;
  • вул. Педагогічна, 22/1;
  • вул. Північнодонецька, 1-А;
  • вул. Червоногірська, 10.

Соборний район:

  • бульв. Слави, 5-К;
  • бульв. Слави, 40;
  • вул. Набережна Перемоги, 82;
  • вул. Набережна Перемоги, 44;
  • просп. Гагаріна, 8-А;
  • просп. Гагаріна, 167;
  • просп. Гагаріна, 175;
  • просп. Героїв, 3;
  • просп. Героїв, 2;
  • просп. Героїв, 11-Б;
  • просп. Героїв, 12;
  • просп. Героїв, 23-Д;
  • просп. Героїв, 30-Д.

Центральний район:

  • вул. Привокзальна, 15;
  • вул. Юрія Савченка, 10;
  • просп. Олександра Поля, 2-А;
  • просп. Олександра Поля, 37;
  • просп. Олександра Поля, 82;
  • вул. Пастера, 10.

Чечелівський район:

  • вул. Академіка Янгеля, 8;
  • вул. Володимира Антоновича, 87-Б;
  • вул. Професора Герасюти, 1;
  • вул. Четвертий Пагорб, 2;
  • вул. Криворізька, 15;
  • вул. Новокримська, 4;
  • вул. Робоча, 67;
  • вул. Робоча, 75;
  • вул. Робоча, 77;
  • вул. Робоча, 79;
  • вул. Робоча, 152;
  • вул. Робоча, 168;
  • вул. Титова, 13;
  • вул. Титова, 27;
  • вул. Щепкіна, 15-А.

Шевченківський район:

  • вул. Альвінського, 1/1;
  • вул. Виконкомівська, 33;
  • вул. Квартальна, 7-А;
  • вул. Квартальна, 23;
  • вул. Данили Нечая, 11/1;
  • вул. Василя Сліпака, 52;
  • вул. Інженерна, 6;
  • вул. Панікахи, 28;
  • вул. Панікахи, 38;
  • вул. Панікахи, 77;
  • вул. Панікахи, 15;
  • ж/м Тополя-1, 15;
  • ж/м Тополя-2, 22;
  • ж/м Тополя-2, 27;
  • ж/м Тополя-3, 51;
  • ж/м Тополя-3, 77-А;
  • просп. Богдана Хмельницького, 8-А;
  • просп. Богдана Хмельницького, 61;
  • просп. Богдана Хмельницького, 116;
  • просп. Богдана Хмельницького, 119;
  • просп. Гагаріна, 120;
  • просп. Гагаріна, 112;
  • шосе Запорізьке, 48;
  • вул. Михайла Грушевського, 85-Д.

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