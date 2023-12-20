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В горсовете напомнили, где в Днепре можно легально купить елку: все точки

Сегодня 07:19
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Уже скоро – Новый год.

Новости Днепра про В горсовете напомнили, где в Днепре можно легально купить елку: все точки

Жители Днепра уже начали готовиться к празднику: покупать подарки родным, планировать новогоднее меню, украшать квартиру. Но не все еще купили и украсили елку, да и процесс это не простой – нужно найти ту, которая устроит по всем параметрам и цене, к тому же будет легальной – то есть на нее будут все документы.

В городском совете напомнили, на каких елочных базарах можно легально купить новогоднее дерево.

Адреса

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Артековская, 17;
  • ул. Терещенковская, 26;
  • ул. Березинская, 23-К;
  • ул. Калиновая, 18;
  • ул. Калиновая, 49;
  • ул. Калиновая, 87-Н;
  • ул. Солнечная Набережная, 6;
  • ул. Солнечная Набережная, 34;
  • шоссе Донецкое, 8;
  • шоссе Донецкое, 9-А;
  • шоссе Донецкое, 97;
  • шоссе Донецкое, 110;
  • шоссе Донецкое, 124-Б.

Индустриальный район:

  • ул. Калиновая, 1;
  • ул. Калиновая, 11-Б;
  • ул. Николая Михновского, 25;
  • ул. Яркая, 29/1 – ул. Калиновая, 8;
  • ул. Юрия Липы, 1;
  • просп. Мира, 12;
  • просп. Мира, 35;
  • просп. Мира, 55;
  • просп. Петра Калнышевского, 1-А;
  • просп. Петра Калнышевского, 27-К.

Новокодакский район:

  • ул. Авиационная, 8;
  • ул. Большая Диевская, 32;
  • ул. Большая Диевская, 40-Д;
  • ул. Большая Диевская, 111-А;
  • ул. Большая Диевская, 111-Б;
  • ул. Гидропарковая, 17;
  • ул. Гомельская, 57;
  • ул. Даниила Галицкого, 32;
  • ул. Даниила Галицкого, 38;
  • ул. Каменская, 37;
  • ул. Каменская, 40;
  • ул. Коробова, 1-М;
  • ул. Метростроевская, 5;
  • ул. Метростроевская, 12;
  • ул. Метростроевская, 21-А;
  • ул. Мониторная, 2;
  • ул. Мониторная, 7;
  • ул. Мукачевская, 154;
  • ул. Набережная Заводская, 97-Д;
  • ул. Набережная Заводская, 99;
  • ул. Юрия Кондратюка, 8;
  • ул. Юрия Кондратюка, 35;
  • ж/м Парус, 11;
  • пл. Новокодацкая, 1;
  • пер. Парусный, 12;
  • просп. Ивана Мазепы, 2;
  • просп. Ивана Мазепы, 31;
  • просп. Ивана Мазепы, 33;
  • просп. Ивана Мазепы, 40;
  • просп. Ивана Мазепы, 49;
  • просп. Ивана Мазепы, 51-А;
  • просп. Ивана Мазепы, 56.

Самарский район:

  • ул. Лесопарковая, 9 – ул. Буковинская, 9;
  • ул. Педагогическая, 22/1;
  • ул. Северодонецкая, 1-А;
  • ул. Красногорская, 10

Соборный район:

  • бульв. Славы, 5-К;
  • бульв. Славы, 40;
  • ул. Набережная Победы, 82;
  • ул. Набережная Победы, 44;
  • просп. Гагарина, 8-А;
  • просп. Гагарина, 167;
  • просп. Гагарина, 175;
  • просп. Героев, 3;
  • просп. Героев, 2;
  • просп. Героев, 11-Б;
  • просп. Героев, 12;
  • просп. Героев, 23-Д;
  • просп. Героев, 30-Д.

Центральный район:

  • ул. Привокзальная, 15;
  • ул. Юрия Савченко, 10;
  • просп. Александра Поля, 2-А;
  • просп. Александра Поля, 37;
  • просп. Александра Поля, 82;
  • ул. Пастера, 10.

Чечеловский район:

  • ул. Академика Янгеля, 8;
  • ул. Владимира Антоновича, 87-Б;
  • ул. Профессора Герасюты, 1;
  • ул. Четвертый Холм, 2;
  • ул. Криворожская, 15;
  • ул. Новокрымская, 4;
  • ул. Рабочая, 67;
  • ул. Рабочая, 75;
  • ул. Рабочая, 77;
  • ул. Рабочая, 79;
  • ул. Рабочая, 152;
  • ул. Рабочая, 168;
  • ул. Титова, 13;
  • ул. Титова, 27;
  • ул. Щепкина, 15-А.

Шевченковский район:

  • ул. Альвинского, 1/1;
  • ул. Исполкомовская, 33;
  • ул. Квартальная, 7-А;
  • ул. Квартальная, 23;
  • ул. Данилы Нечая, 11/1;
  • ул. Василия Слипака, 52;
  • ул. Инженерная, 6;
  • ул. Паникахи, 28;
  • ул. Паникахи, 38;
  • ул. Паникахи, 77;
  • ул. Паникахи, 15;
  • ж/м Тополь-1, 15;
  • ж/м Тополь-2, 22;
  • ж/м Тополь-2, 27;
  • ж/м Тополь-3, 51;
  • ж/м Тополь-3, 77-А;
  • просп. Богдана Хмельницкого, 8А;
  • просп. Богдана Хмельницкого, 61;
  • просп. Богдана Хмельницкого, 116;
  • просп. Богдана Хмельницкого, 119;
  • просп. Гагарина, 120;
  • просп. Гагарина, 112;
  • шоссе Запорожское, 48;
  • ул. Михаила Грушевского, 85-Д.

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Новости Днепра про В горсовете напомнили, где в Днепре можно легально купить елку: все точкиУкраїнська Новости Днепра про В горсовете напомнили, где в Днепре можно легально купить елку: все точкиРусский

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