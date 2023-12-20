В горсовете напомнили, где в Днепре можно легально купить елку: все точки
В горсовете напомнили, где в Днепре можно легально купить елку: все точки
Сегодня 07:19
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Уже скоро – Новый год.
Жители Днепра уже начали готовиться к празднику: покупать подарки родным, планировать новогоднее меню, украшать квартиру. Но не все еще купили и украсили елку, да и процесс это не простой – нужно найти ту, которая устроит по всем параметрам и цене, к тому же будет легальной – то есть на нее будут все документы.
В городском совете напомнили, на каких елочных базарах можно легально купить новогоднее дерево.
В разных парках Днепра в конце 1960-х начале 1970-х появились типовые конструкции качелей-лодочек. Просуществовали они довольно долго – до начала 1990-х годов, но в некоторых парках на подобной конструкции можно было покататься и в конце 1990-х.
В Днепре мать-одиночка или одинокий отец имеют право на получение денежной помощи на ребенка. Средства выплачиваются из государственного бюджета, а сумма зависит от возраста ребенка, дохода семьи и рассчитывается индивидуально. Оформить выплаты можно не выходя из дома, через портал «Дія».
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