В горсовете напомнили, где в Днепре можно легально купить елку: все точки

Уже скоро – Новый год.

Жители Днепра уже начали готовиться к празднику: покупать подарки родным, планировать новогоднее меню, украшать квартиру. Но не все еще купили и украсили елку, да и процесс это не простой – нужно найти ту, которая устроит по всем параметрам и цене, к тому же будет легальной – то есть на нее будут все документы.

В городском совете напомнили, на каких елочных базарах можно легально купить новогоднее дерево.

Адреса

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Артековская, 17;

ул. Терещенковская, 26;

ул. Березинская, 23-К;

ул. Калиновая, 18;

ул. Калиновая, 49;

ул. Калиновая, 87-Н;

ул. Солнечная Набережная, 6;

ул. Солнечная Набережная, 34;

шоссе Донецкое, 8;

шоссе Донецкое, 9-А;

шоссе Донецкое, 97;

шоссе Донецкое, 110;

шоссе Донецкое, 124-Б.

Индустриальный район:

ул. Калиновая, 1;

ул. Калиновая, 11-Б;

ул. Николая Михновского, 25;

ул. Яркая, 29/1 – ул. Калиновая, 8;

ул. Юрия Липы, 1;

просп. Мира, 12;

просп. Мира, 35;

просп. Мира, 55;

просп. Петра Калнышевского, 1-А;

просп. Петра Калнышевского, 27-К.

Новокодакский район:

ул. Авиационная, 8;

ул. Большая Диевская, 32;

ул. Большая Диевская, 40-Д;

ул. Большая Диевская, 111-А;

ул. Большая Диевская, 111-Б;

ул. Гидропарковая, 17;

ул. Гомельская, 57;

ул. Даниила Галицкого, 32;

ул. Даниила Галицкого, 38;

ул. Каменская, 37;

ул. Каменская, 40;

ул. Коробова, 1-М;

ул. Метростроевская, 5;

ул. Метростроевская, 12;

ул. Метростроевская, 21-А;

ул. Мониторная, 2;

ул. Мониторная, 7;

ул. Мукачевская, 154;

ул. Набережная Заводская, 97-Д;

ул. Набережная Заводская, 99;

ул. Юрия Кондратюка, 8;

ул. Юрия Кондратюка, 35;

ж/м Парус, 11;

пл. Новокодацкая, 1;

пер. Парусный, 12;

просп. Ивана Мазепы, 2;

просп. Ивана Мазепы, 31;

просп. Ивана Мазепы, 33;

просп. Ивана Мазепы, 40;

просп. Ивана Мазепы, 49;

просп. Ивана Мазепы, 51-А;

просп. Ивана Мазепы, 56.

Самарский район:

ул. Лесопарковая, 9 – ул. Буковинская, 9;

ул. Педагогическая, 22/1;

ул. Северодонецкая, 1-А;

ул. Красногорская, 10

Соборный район:

бульв. Славы, 5-К;

бульв. Славы, 40;

ул. Набережная Победы, 82;

ул. Набережная Победы, 44;

просп. Гагарина, 8-А;

просп. Гагарина, 167;

просп. Гагарина, 175;

просп. Героев, 3;

просп. Героев, 2;

просп. Героев, 11-Б;

просп. Героев, 12;

просп. Героев, 23-Д;

просп. Героев, 30-Д.

Центральный район:

ул. Привокзальная, 15;

ул. Юрия Савченко, 10;

просп. Александра Поля, 2-А;

просп. Александра Поля, 37;

просп. Александра Поля, 82;

ул. Пастера, 10.

Чечеловский район:

ул. Академика Янгеля, 8;

ул. Владимира Антоновича, 87-Б;

ул. Профессора Герасюты, 1;

ул. Четвертый Холм, 2;

ул. Криворожская, 15;

ул. Новокрымская, 4;

ул. Рабочая, 67;

ул. Рабочая, 75;

ул. Рабочая, 77;

ул. Рабочая, 79;

ул. Рабочая, 152;

ул. Рабочая, 168;

ул. Титова, 13;

ул. Титова, 27;

ул. Щепкина, 15-А.

Шевченковский район:

ул. Альвинского, 1/1;

ул. Исполкомовская, 33;

ул. Квартальная, 7-А;

ул. Квартальная, 23;

ул. Данилы Нечая, 11/1;

ул. Василия Слипака, 52;

ул. Инженерная, 6;

ул. Паникахи, 28;

ул. Паникахи, 38;

ул. Паникахи, 77;

ул. Паникахи, 15;

ж/м Тополь-1, 15;

ж/м Тополь-2, 22;

ж/м Тополь-2, 27;

ж/м Тополь-3, 51;

ж/м Тополь-3, 77-А;

просп. Богдана Хмельницкого, 8А;

просп. Богдана Хмельницкого, 61;

просп. Богдана Хмельницкого, 116;

просп. Богдана Хмельницкого, 119;

просп. Гагарина, 120;

просп. Гагарина, 112;

шоссе Запорожское, 48;

ул. Михаила Грушевского, 85-Д.

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