«А огород же как?»: жительница Днепра, отметившая 100-летний юбилей, раскрыла секрет долголетия

В Днепре увеличилось количество долгожителей.

100-летний юбилей отметила днепрянка Мария Филипповна Проуторова. 19 декабря к пенсионерке пришли дети, внуки и правнуки, чтобы поздравить женщину с днем рождения. Об этом говорится в сообщении на сайте Днепровского городского совета.

Мария Филипповна рассказала, что за свою жизнь успела попасть в немецкий плен, а затем поработать на заводе и птицефабрике. У долгожительницы 4 детей, 6 внуков и 2 правнука.

В немецкий плен, вспоминает Мария, попала еще девушкой. Говорит, что сначала солдаты хотели забрать сестру, но все же выбрали ее, поскольку она самая старшая в семье и умеет больше.

Она еще имела, а я уже вышивать умею, возиться. Поняла, что там смогу справиться и пошла вместо нее, – рассказала юбилярша.

В Германии, где пробыла до конца войны, она встретила будущего мужа Ивана, с которым вернулась в родной Днепр.

У меня счастливая жизнь. Я много работала. Сначала на заводе, а потом на местной птицеферме. Там были тысячи птиц, – говорит женщина.

Один из сыновей Николай говорит, что секрет долголетия мамы в том, что она упорна. Даже несмотря на свой почтенный возраст, она все еще тянется к работе. Этим летом от 99-летней Марии Филипповны пришлось прятать тяпку, потому что женщина рвалась на огород.

Бабушка — пример для всей семьи, как надо достойно жить долгую жизнь, — рассказала ее внучка Наталья.

У госпожи Марии четверо детей, шесть внуков, шесть правнуков и двое праправнуков. Младшему члену большой семьи – два месяца.

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