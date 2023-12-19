В Днепр переехал котенок, который родился внутри военной САУ на фронте

Кошки неотделима часть военного быта, поэтому к этим животным относятся с уважением и любовью. Щемящую историю спасения четырехлапой в своем Facebook рассказал Yurij Prikhodko.
Котенок, родившийся в моторном отсеке САУ 2С1 уже в Днепре, и с ним все хорошо, рассказывает Юрий.
Военные рассказали, что котята появились на свет у серебрянского леса под САУ 2с1. Впоследствии мать-кошка перестала приходить к малышам, которых сначала было двое. Брат Барселоны, а именно так назвали животное, пропал.
Котенку дали такое имя, потому что позицию, где тогда находились военные, между собой называли Барселона. Животное очень больное, поэтому бойцы не сильно надеялись, что четырехлапая выживет.
Лапы в клею (влезло в клеевую мышеловку). Само мышей ловит. И САУ прогревают регулярно и от двигателя там тепло, потому там и родили их. Сначала была немного контужена и испугана от выстрелов пушки, но будто сейчас уже норм, — рассказывает Юрий.
Теперь котенок живет в тепле и добре в Днепре.
Читайте также:
Автор:
Президент Украины пояснил, что ожидает более четких обещаний по поводу…
В понедельник, 18 декабря, в Кривом Роге 29-летний мужчина угнал…
В Днепре можно сэкономить на штрафах по парковке.
И снова фейк...
Продукты подорожают уже в январе.
В Днепре увеличилось количество долгожителей.
Зеленский сообщил, готов ли подписать закон о мобилизации женщин.
Президент Украины пояснил, что ожидает более четких обещаний по поводу участия Украины в НАТО.
Президент Украины сообщил, что военные хотят мобилизовать еще не менее 400 тысяч человек.
В понедельник, 18 декабря, в Кривом Роге 29-летний мужчина угнал авто, а затем попал на нем в ДТП.
В Днепре можно сэкономить на штрафах по парковке.
И снова фейк...
Владельцы торговых сетей, магазинов и ресторанов Днепра продолжают украшать зону вокруг своих предприятий новогодними декорациями. Тематические игрушки, шарики, елки и символы привлекают внимание прохожих, превращая в пространство у магазина или ресторана в фотозону.
Мэр Днепра объяснил, почему начали реконструировать разрушенное здание на Победе только на 11 месяц после российского теракта.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!