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В Днепр переехал котенок, который родился внутри военной САУ на фронте

Сегодня 22:02
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В Днепре теперь живет котенок, родившийся внутри артиллерийской установки.

Новости Днепра про В Днепр переехал котенок, который родился внутри военной САУ на фронте

Кошки неотделима часть военного быта, поэтому к этим животным относятся с уважением и любовью. Щемящую историю спасения четырехлапой в своем Facebook рассказал Yurij Prikhodko.

Котенок, родившийся в моторном отсеке САУ 2С1 уже в Днепре, и с ним все хорошо, рассказывает Юрий.

Военные рассказали, что котята появились на свет у серебрянского леса под САУ 2с1. Впоследствии мать-кошка перестала приходить к малышам, которых сначала было двое. Брат Барселоны, а именно так назвали животное, пропал.

Котенку дали такое имя, потому что позицию, где тогда находились военные, между собой называли Барселона. Животное очень больное, поэтому бойцы не сильно надеялись, что четырехлапая выживет.

Лапы в клею (влезло в клеевую мышеловку). Само мышей ловит. И САУ прогревают регулярно и от двигателя там тепло, потому там и родили их. Сначала была немного контужена и испугана от выстрелов пушки, но будто сейчас уже норм, — рассказывает Юрий.

Теперь котенок живет в тепле и добре в Днепре.

Новости Днепра про В Днепр переехал котенок, который родился внутри военной САУ на фронте

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