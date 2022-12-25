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В одном из районов Днепропетровщины разрешили продавать алкоголь

Сегодня 13:09
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В Днепропетровской области разрешили покупать алкоголь.

Новости Днепра про В одном из районов Днепропетровщины разрешили продавать алкоголь

В честь новогодних праздников жителям Криворожского района разрешили покупать алкоголь. Как сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, по решению Областной военной администрации и Военного командования запрет на продажу алкоголя сняли в:

  • Ингулецком районе Кривого Рога;
  • Апостоловской общине;
  • Гречанопидовской общине;
  • Зеленодольской общине;
  • Карповской общине;
  • Нивотрудовской общине;
  • Широковской общине.

Александр Вилкул напомнил, что снятие запрета не означает, что не нужно выполнять правила военного положения и комендантского часа.

 

Новости Днепра про В одном из районов Днепропетровщины разрешили продавать алкоголь

Новости Днепра про В одном из районов Днепропетровщины разрешили продавать алкоголь

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