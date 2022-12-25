В одном из районов Днепропетровщины разрешили продавать алкоголь

В честь новогодних праздников жителям Криворожского района разрешили покупать алкоголь. Как сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, по решению Областной военной администрации и Военного командования запрет на продажу алкоголя сняли в:
Александр Вилкул напомнил, что снятие запрета не означает, что не нужно выполнять правила военного положения и комендантского часа.
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