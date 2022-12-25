В одному із районів Дніпропетровщини дозволили продавати алкоголь

На честь новорічних свят мешканцям Криворізького району дозволили купувати алкоголь. Як повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, за рішенням Обласної військової адміністрації та Військового командування заборону на продаж алкоголю зняли у:
Олексанлр Вілкул нагадав, що зняття заборони не означає, що не потрібно виконувати правила воєнного стану та комендантської години.
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