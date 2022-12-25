В одному із районів Дніпропетровщини дозволили продавати алкоголь

На Дніпропетровщині дозволили купувати алкоголь.

На честь новорічних свят мешканцям Криворізького району дозволили купувати алкоголь. Як повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, за рішенням Обласної військової адміністрації та Військового командування заборону на продаж алкоголю зняли у:

Інгулецькому районі Кривого Рогу;

Апостолівській громаді;

Гречанопідівській громаді;

Зеленодольській громаді;

Карпівській громаді;

Нивотрудівській громаді;

Широківській громаді.

Олексанлр Вілкул нагадав, що зняття заборони не означає, що не потрібно виконувати правила воєнного стану та комендантської години.

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