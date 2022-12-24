Художниця із України намалювала портрет загиблої у Кривому Розі родини

Українська художниця Olga Wilson намалювала портрет загиблої у Кривому Розі родини.
Дівчина опублікувала роботу на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, 16 грудня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. У той день одна із російських ракет впала на житловий будинок у Кривому Розі. Тоді і загинула родина.
У сім’ї залишився старший син, який під час ворожої атаки був у бабусі.
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