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Художниця із України намалювала портрет загиблої у Кривому Розі родини

Сьогодні 16:34
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Світла пам'ять загиблим!

Новости Днепра про Художниця із України намалювала портрет загиблої у Кривому Розі родини

Українська художниця Olga Wilson намалювала портрет загиблої у Кривому Розі родини.

Дівчина опублікувала роботу на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, 16 грудня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. У той день одна із російських ракет впала на житловий будинок у Кривому Розі. Тоді і загинула родина.

У сім’ї залишився старший син, який під час ворожої атаки був у бабусі.

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Новости Днепра про Художниця із України намалювала портрет загиблої у Кривому Розі родиниУкраїнська

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