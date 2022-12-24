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  • 26 грудня, 2 і 9 січня: чи будуть у дніпрян додаткові вихідні на Різдво та Новий рік

26 грудня, 2 і 9 січня: чи будуть у дніпрян додаткові вихідні на Різдво та Новий рік

Сьогодні 17:47
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Наближаються новорічні свята.

Новости Днепра про 26 грудня, 2 і 9 січня: чи будуть у дніпрян додаткові вихідні на Різдво та Новий рік

У мирний час ми звикли, якщо свято припадає на суботу або неділю – відпочиваємо ще й у понеділок.

Взимку 2022-2023 років мали б бути вихідними днями понеділки 26 грудня (перенесення вихідного з 25.12.2022), 2 січня (перенесення вихідного з 01.01.2023) та 9 січня (перенесення вихідного з 07.01.2023). Але під час війни все по-іншому. Святкові дні не є вихідними і не переносяться на наступний день після святкового або неробочого.

Тому 26 грудня, 2 січня та 9 січня є звичайними робочими днями, які враховуються у нормі кількості робочих днів на рік (стаття 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

Та якщо роботодавець разом з трудовим колективом прийняли рішення про збереження додаткових вихідних під час дії воєнного стану шляхом відповідних положень колективного договору – ці дні виключаються із норми робочого часу на місяць та на рік і у разі проведення роботи в ці дні, вона оплачується за правилами роботи у вихідний день.

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Новости Днепра про 26 грудня, 2 і 9 січня: чи будуть у дніпрян додаткові вихідні на Різдво та Новий рікУкраїнська Новости Днепра про 26 грудня, 2 і 9 січня: чи будуть у дніпрян додаткові вихідні на Різдво та Новий рікРусский

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