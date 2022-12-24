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  • Зниклого безвісти 87-річного чоловіка, якого шукали у Дніпрі, знайшли мертвим

Зниклого безвісти 87-річного чоловіка, якого шукали у Дніпрі, знайшли мертвим

Сьогодні 19:56
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Висловлюємо щирі співчуття рідним чоловіка!

Новости Днепра про Зниклого безвісти 87-річного чоловіка, якого шукали у Дніпрі, знайшли мертвим

З середи, 21 грудня, у Дніпрі оголосили в розшук 87-річного Андрія Массалова.

Чоловіка останній раз бачили на залізничній станції 169 км.

У суботу, 24 грудня, його знайшли мертвим.

Про це повідомляє пошуковий загін “Мілена”.

Що стало причиною смерті дідуся – наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині зниклого три дні тому 28-річного чоловіка знайшли мертвим.

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Новости Днепра про Зниклого безвісти 87-річного чоловіка, якого шукали у Дніпрі, знайшли мертвимУкраїнська

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