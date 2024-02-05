В одном из городов Днепропетровщины «заминировали» все ТЦ и школы: что известно

Сегодня, 5 февраля, неизвестные сообщили о минировании всех школ и торговых центров в Кривом Роге.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Правоохранители уже начали проверять указанные объекты. Как только появятся результаты проверки, мы обязательно сообщим!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина угрожал взорвать весь город. Позже выяснилось, что «минер» состоит на учете в Психоневрологическом диспансере. Детали ТУТ!
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