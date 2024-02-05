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  • В одном из городов Днепропетровщины «заминировали» все ТЦ и школы: что известно

В одном из городов Днепропетровщины «заминировали» все ТЦ и школы: что известно

Сегодня 12:54
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Правоохранители начали проверять указанные объекты.

Новости Днепра про В одном из городов Днепропетровщины

Сегодня, 5 февраля, неизвестные сообщили о минировании всех школ и торговых центров в Кривом Роге.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Правоохранители уже начали проверять указанные объекты. Как только появятся результаты проверки, мы обязательно сообщим!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина угрожал взорвать весь город. Позже выяснилось, что «минер» состоит на учете в Психоневрологическом диспансере. Детали ТУТ!

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