В одном из городов Днепропетровщины «заминировали» все ТЦ и школы: что известно

Правоохранители начали проверять указанные объекты.

Сегодня, 5 февраля, неизвестные сообщили о минировании всех школ и торговых центров в Кривом Роге.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Правоохранители уже начали проверять указанные объекты. Как только появятся результаты проверки, мы обязательно сообщим!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина угрожал взорвать весь город. Позже выяснилось, что «минер» состоит на учете в Психоневрологическом диспансере. Детали ТУТ!

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