Тяжелая потеря: в Каменском остановилось сердце известного журналиста

Светлая память!

3 февраля в Каменском на 56 году жизни остановилось сердце известного журналиста, члена Национального союза журналистов Украины Станислава Александровича Дяченко.

Об этом сообщили на ФБ-странице Днепропетровской областной организации НСЖУ.

Станислав Дяченко был главным редактором газеты «Знамя Дзержинки», одним из первых начал работу на радио «МіКомп», работал журналистом газеты «Відомості». С 2015 года занимал должность издателя газеты «Любиме місто ДЗ».

Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Станислава Александровича.

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