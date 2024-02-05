Важка втрата: у Кам’янському зупинилося серце відомого журналіста

Світла пам’ять!

3 лютого у Кам’янському на 56 році життя зупинилося серце відомого журналіста, члена Національної спілки журналістів України Станіслава Олександровича Дяченка.

Про це повідомили на ФБ-сторінці Дніпропетровської обласної організації НСЖУ.

Станіслав Дяченко був головним редактором газети «Знамя Дзержинки», одним із перших розпочав роботу на радіо «МіКомп», працював журналістом газети «Відомості». З 2015 року обіймав посаду видавця газети «Любиме місто ДЗ».

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та колегам Станіслава Олександровича.

Читайте також:

Українська

Автор: