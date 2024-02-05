Важка втрата: у Кам’янському зупинилося серце відомого журналіста

3 лютого у Кам’янському на 56 році життя зупинилося серце відомого журналіста, члена Національної спілки журналістів України Станіслава Олександровича Дяченка.
Про це повідомили на ФБ-сторінці Дніпропетровської обласної організації НСЖУ.
Станіслав Дяченко був головним редактором газети «Знамя Дзержинки», одним із перших розпочав роботу на радіо «МіКомп», працював журналістом газети «Відомості». З 2015 року обіймав посаду видавця газети «Любиме місто ДЗ».
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та колегам Станіслава Олександровича.
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