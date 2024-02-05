У центрі Дніпра знову помітили чорно-буру лисицю (ВІДЕО)

Її ще називають чорнобуркою.

Днями у центрі Дніпра знову помітили чорно-буру лисицю.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

На якій саме вулиці бігала тварина – не зазначається. Але нагадаємо, що кілька місяців тому чорнобурку зазнімкували на вулиці Січових Стрільців.

Найімовірніше, що лисиця домашня та втекла від господаря, адже на теренах Європи та зокрема в Україні – чорнобурок в дикій природі майже немає. Зазвичай це одомашнені тварини, яких розводять на звірофермах для отримання хутра або тримають в зоопарках.

Раніше ми писали, що цими вихідними дві лисиці бігали на проспекті Богдана Хмельницького. Тварин погодилися взяти до себе волонтери.

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