Днями у центрі Дніпра знову помітили чорно-буру лисицю.
Відео опублікували місцеві Telegram-канали.
На якій саме вулиці бігала тварина – не зазначається. Але нагадаємо, що кілька місяців тому чорнобурку зазнімкували на вулиці Січових Стрільців.
Найімовірніше, що лисиця домашня та втекла від господаря, адже на теренах Європи та зокрема в Україні – чорнобурок в дикій природі майже немає. Зазвичай це одомашнені тварини, яких розводять на звірофермах для отримання хутра або тримають в зоопарках.
Раніше ми писали, що цими вихідними дві лисиці бігали на проспекті Богдана Хмельницького. Тварин погодилися взяти до себе волонтери.
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