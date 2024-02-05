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У Дніпрі на пожежі загинув чоловік: деталі від ДСНС

Сьогодні 08:30
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Сьогодні, 5 лютого, о 5:09 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Єнісейська Індустріального району міста.

Новости Днепра про У Дніпрі на пожежі загинув чоловік: деталі від ДСНС

Рятувальники, прибувши на місце, встановили, що займання виникло на території приватного домоволодіння всередині одноповерхового покинутого будинку. Горіли дах та перекриття на площі 20 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Вогонь ліквідували о 6:00. На жаль, під час гасіння пожежі ДСНС-ники виявили чоловіка без ознак життя.

До місця виклику залучили 7 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі на пожежі загинув чоловік: деталі від ДСНС

Новости Днепра про У Дніпрі на пожежі загинув чоловік: деталі від ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка.

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Новости Днепра про У Дніпрі на пожежі загинув чоловік: деталі від ДСНСУкраїнська

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