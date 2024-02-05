У Дніпрі на пожежі загинув чоловік: деталі від ДСНС

Сьогодні, 5 лютого, о 5:09 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Єнісейська Індустріального району міста.

Рятувальники, прибувши на місце, встановили, що займання виникло на території приватного домоволодіння всередині одноповерхового покинутого будинку. Горіли дах та перекриття на площі 20 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Вогонь ліквідували о 6:00. На жаль, під час гасіння пожежі ДСНС-ники виявили чоловіка без ознак життя.

До місця виклику залучили 7 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка.

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