В Днепре на пожаре погиб мужчина: детали от ГСЧС

Сегодня, 5 февраля, в 5:09 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Енисейская Индустриального района города.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло на территории частного домовладения внутри одноэтажного заброшенного дома. Горели крыша и перекрытие на площади 20 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Огонь ликвидировали в 6:00. К сожалению, во время тушения пожара ГСЧС-ники обнаружили мужчину без признаков жизни.

К месту вызова привлекли 7 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине во время тушения пожара обнаружено тело мужчины.

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