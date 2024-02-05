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В Днепре на пожаре погиб мужчина: детали от ГСЧС

Сегодня 08:30
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Сегодня, 5 февраля, в 5:09 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Енисейская Индустриального района города.

Новости Днепра про В Днепре на пожаре погиб мужчина: детали от ГСЧС

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло на территории частного домовладения внутри одноэтажного заброшенного дома. Горели крыша и перекрытие на площади 20 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Огонь ликвидировали в 6:00. К сожалению, во время тушения пожара ГСЧС-ники обнаружили мужчину без признаков жизни.

К месту вызова привлекли 7 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Днепре на пожаре погиб мужчина: детали от ГСЧС

Новости Днепра про В Днепре на пожаре погиб мужчина: детали от ГСЧС

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине во время тушения пожара обнаружено тело мужчины.

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Новости Днепра про В Днепре на пожаре погиб мужчина: детали от ГСЧСУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на пожаре погиб мужчина: детали от ГСЧСРусский

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