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Країна-агресор розглядає Дніпропетровщину як одну з основних мішеней для терористичних атак, – Зеленський

Сьогодні 19:13
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Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав Кривий Ріг та провів нараду щодо енергозабезпечення та забезпечення водою міста та всієї Дніпропетровської області.

Новости Днепра про Країна-агресор розглядає Дніпропетровщину як одну з основних мішеней для терористичних атак, – Зеленський

У вечірньому зверненні президент також розповів, що росія розглядає Дніпропетровщину як одну з основних мішеней для терористичних атак.

Небезпека постійна, висока, росія розглядає регіон як одну з основних мішеней для терористичних атак. Працюємо, щоб додати можливостей збивати ракети, дрони, – заявив Зеленський.

Під час наради Володимир Зеленський обговорив відновлення енергетичних об’єктів на Дніпропетровщині після чергових терористичних атак.

Була обговорена можливість впровадження західних та гібридних систем ППО, перспективи зміцнення можливостей ПВК Схід з урахуванням майбутніх надходжень озброєння.

Зеленський висловив подяку усім, хто після останніх ударів по Дніпропетровщині оперативно відновив енергопостачання в регіоні.

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Новости Днепра про Країна-агресор розглядає Дніпропетровщину як одну з основних мішеней для терористичних атак, – ЗеленськийУкраїнська

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