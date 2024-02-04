Рибалив на річці: у Криворізькому районі вода забрала ще одне життя

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
До рятувальників надійшло повідомлення про те, що на місці тоне чоловік.
Фахівці ДСНС встановили, що місцевий мешканець на гумовому човні витягнув чоловіка (попередньо, рибалив на річці) без свідомості з водойми та знаходиться на відстані 70 метрів від берега, – йдеться у повідомленні.
Рятувальники за допомогою мотузки змогли витягнути лодку з чоловіками на берег.
Постраждалого передали лікарям для проведення реанімаційних заходів.
На жаль, врятувати 43-річного чоловіка не вдалось.
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