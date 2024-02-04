Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Рибалив на річці: у Криворізькому районі вода забрала ще одне життя

Сьогодні 17:12
просмотров

У Криворізькому районі поблизу моста в селі Кудашівка Лозуватської сільської територіальної громади загинув чоловік.

Новости Днепра про Рибалив на річці: у Криворізькому районі вода забрала ще одне життя

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

До рятувальників надійшло повідомлення про те, що на місці тоне чоловік.

Фахівці ДСНС встановили, що місцевий мешканець на гумовому човні витягнув чоловіка (попередньо, рибалив на річці) без свідомості з водойми та знаходиться на відстані 70 метрів від берега, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники за допомогою мотузки змогли витягнути лодку з чоловіками на берег.

Новости Днепра про Рибалив на річці: у Криворізькому районі вода забрала ще одне життя

Постраждалого передали лікарям для проведення реанімаційних заходів.

На жаль, врятувати 43-річного чоловіка не вдалось. 

Читайте також:

Новости Днепра про Рибалив на річці: у Криворізькому районі вода забрала ще одне життяУкраїнська Новости Днепра про Рибалив на річці: у Криворізькому районі вода забрала ще одне життяРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі через негоду оголосили перший рівень небезпеки на завтра
Новини Дніпра
Сьогодні 16:21
У Дніпрі через негоду оголосили перший рівень небезпеки на завтра

У Дніпрі та області на завтрашній день оголосили перший рівень…

У Дніпрі на вулиці Курчатова знайшли гранату біля сміттєвого баку
Новини Дніпра
Сьогодні 15:04
У Дніпрі на вулиці Курчатова знайшли гранату біля сміттєвого баку

У Дніпрі випадковий перехожий знайшов гранату на вулиці Курчатова.

У Кривому Розі пара замовила суші, в яких були уламки скла
Новини Дніпра
Сьогодні 14:34
У Кривому Розі пара замовила суші, в яких були уламки скла

У Кривому Розі пара замовила сет суші та ледь не…

На Дніпропетровщині під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка
Новини Дніпра
Сьогодні 13:10
На Дніпропетровщині під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка

У місті Марганець на пожежі виявили тіло чоловіка.

Наверх