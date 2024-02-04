Рибалив на річці: у Криворізькому районі вода забрала ще одне життя

У Криворізькому районі поблизу моста в селі Кудашівка Лозуватської сільської територіальної громади загинув чоловік.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

До рятувальників надійшло повідомлення про те, що на місці тоне чоловік.

Фахівці ДСНС встановили, що місцевий мешканець на гумовому човні витягнув чоловіка (попередньо, рибалив на річці) без свідомості з водойми та знаходиться на відстані 70 метрів від берега, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники за допомогою мотузки змогли витягнути лодку з чоловіками на берег.

Постраждалого передали лікарям для проведення реанімаційних заходів.

На жаль, врятувати 43-річного чоловіка не вдалось.

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