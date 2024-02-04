Рыбачил на реке: в Криворожском районе вода унесла еще одну жизнь

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
К спасателям поступило сообщение о том, что на месте тонет мужчина.
Специалисты ГСЧС установили, что местный житель на резиновой лодке вытащил мужчину (предварительно рыбал на реке) без сознания из водоема и находится на расстоянии 70 метров от берега, — говорится в сообщении.
Спасатели с помощью веревки смогли вытащить лодку с мужчинами на берег
Пострадавший был передан врачам для проведения реанимационных мероприятий.
К сожалению, спасти 43-летнего мужчину не удалось.
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