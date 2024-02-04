Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Рыбачил на реке: в Криворожском районе вода унесла еще одну жизнь

Сегодня 17:12
просмотров

В Криворожском районе у моста в селе Кудашевка Лозоватской сельской территориальной общины погиб мужчина.

Новости Днепра про Рыбачил на реке: в Криворожском районе вода унесла еще одну жизнь

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

К спасателям поступило сообщение о том, что на месте тонет мужчина.

Специалисты ГСЧС установили, что местный житель на резиновой лодке вытащил мужчину (предварительно рыбал на реке) без сознания из водоема и находится на расстоянии 70 метров от берега, — говорится в сообщении.

Спасатели с помощью веревки смогли вытащить лодку с мужчинами на берег

Новости Днепра про Рыбачил на реке: в Криворожском районе вода унесла еще одну жизнь

Пострадавший был передан врачам для проведения реанимационных мероприятий.

К сожалению, спасти 43-летнего мужчину не удалось.

Читайте также:

Новости Днепра про Рыбачил на реке: в Криворожском районе вода унесла еще одну жизньУкраїнська Новости Днепра про Рыбачил на реке: в Криворожском районе вода унесла еще одну жизньРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Удаленная работа в Днепре: сколько можно заработать и список вакансий
Новости Днепра
02.02.2024 17:40
Удаленная работа в Днепре: сколько можно заработать и список вакансий

Срочные сотрудники в Днепре требуются не только на работу в…

В супермаркетах Днепра продают полузеленую клубнику за 549 грн (ФОТО)
Новости Днепра
02.02.2024 15:16
В супермаркетах Днепра продают полузеленую клубнику за 549 грн (ФОТО)

Зимой в магазинах Днепра чаще всего можно найти клубнику только…

Кельнский бульвар в Днепре: от конюшен с сараями до бульвара с деловыми центрами
Новости Днепра
02.02.2024 13:30
Кельнский бульвар в Днепре: от конюшен с сараями до бульвара с деловыми центрами

Сегодня этот бульвар находится в самом центре города. По нему…

Как выглядела набережная Днепре без «Паруса»: редкие фото
Новости Днепра
01.02.2024 17:32
Как выглядела набережная Днепре без «Паруса»: редкие фото

Набережная Днепра является одной из самых длинных в Европе. Часть…

Последние новости

В Днепре из-за непогоды объявили первый уровень опасности на завтра
В Днепре из-за непогоды объявили первый уровень опасности на завтра

В Днепре и области на завтрашний день объявили первый уровень опасности из-за непогоды.

Сегодня 16:21
3
просмотров
В Днепре на улице Курчатова нашли гранату у мусорного бака
В Днепре на улице Курчатова нашли гранату у мусорного бака

В Днепре случайный прохожий обнаружил гранату на улице Курчатова.

Сегодня 15:04
2
просмотров
В Кривом Роге пара заказала суши, в которых были обломки стекла
В Кривом Роге пара заказала суши, в которых были обломки стекла

В Кривом Роге пара заказала сет суши и чуть не оказалась в больнице.

Сегодня 14:34
2
просмотров
На Днепропетровщине во время тушения пожара обнаружено тело мужчины
На Днепропетровщине во время тушения пожара обнаружено тело мужчины

В городе Марганец на пожаре обнаружили тело мужчины.

Сегодня 13:10
2
просмотров
На войне погиб солдат из Днепропетровской области Руслан Маковецкий
На войне погиб солдат из Днепропетровской области Руслан Маковецкий

На Донецком направлении в районе н.п. Очеретино Покровского района погиб солдат ВСУ из Днепропетровской области Руслан Маковецкий.

Сегодня 12:02
3
просмотров
В Кривом Роге полностью восстановлено электроснабжение, — Вилкул
В Кривом Роге полностью восстановлено электроснабжение, — Вилкул

Энергетики полностью восстановили электроснабжение для пострадавших от российской атаки абонентов.

Сегодня 10:56
3
просмотров
В Днепре вандалы изуродовали несколько припаркованных автомобилей
В Днепре вандалы изуродовали несколько припаркованных автомобилей

В Днепре вандалы снова наносят ущерб имуществу в городе.

Сегодня 09:27
4
просмотров
Житель Днепропетровщины пытался пересечь границу в тайнике в автомобиле
Житель Днепропетровщины пытался пересечь границу в тайнике в автомобиле

В Черновицкой области пограничники задержали двоих мужчин, жителей Ивано-Франковской и Днепропетровской областей.

Сегодня 08:48
2
просмотров
Погода на 4 февраля: в Днепре будет облачно
Погода на 4 февраля: в Днепре будет облачно

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
6
просмотров
Враг стрелял по Никопольщине из тяжелой артиллерии и запускал дроны
Враг стрелял по Никопольщине из тяжелой артиллерии и запускал дроны

Сегодня враг вновь обстреливавл Никопольщину

Вчера 20:34
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх