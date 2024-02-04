Рыбачил на реке: в Криворожском районе вода унесла еще одну жизнь

В Криворожском районе у моста в селе Кудашевка Лозоватской сельской территориальной общины погиб мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

К спасателям поступило сообщение о том, что на месте тонет мужчина.

Специалисты ГСЧС установили, что местный житель на резиновой лодке вытащил мужчину (предварительно рыбал на реке) без сознания из водоема и находится на расстоянии 70 метров от берега, — говорится в сообщении.

Спасатели с помощью веревки смогли вытащить лодку с мужчинами на берег

Пострадавший был передан врачам для проведения реанимационных мероприятий.

К сожалению, спасти 43-летнего мужчину не удалось.

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