У Дніпрі на вулиці Курчатова знайшли гранату біля сміттєвого баку

У Дніпрі випадковий перехожий знайшов гранату на вулиці Курчатова.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

На місце одразу викликали вибухотехнічну службу та поліцію.

Спеціалісти перевірили небезпечну знахідку та зробили свій попередній висновок.

Боєприпас ідентифікували як димову гранату і вилучили на подальше експертизу.

Поліція та рятувальники закликають з обережністю ставитися до знахідок на вулиці. Якщо ви побачили підозрілий предмет, треба негайно телефонувати на гарячу лінію 102, 112 або 101.

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