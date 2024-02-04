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У Дніпрі на вулиці Курчатова знайшли гранату біля сміттєвого баку

Сьогодні 15:04
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У Дніпрі випадковий перехожий знайшов гранату на вулиці Курчатова.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Курчатова знайшли гранату біля сміттєвого баку

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

На місце одразу викликали вибухотехнічну службу та поліцію.

Спеціалісти перевірили небезпечну знахідку та зробили свій попередній висновок.

Боєприпас ідентифікували як димову гранату і вилучили на подальше експертизу.

Поліція та рятувальники закликають з обережністю ставитися до знахідок на вулиці. Якщо ви побачили підозрілий предмет, треба негайно телефонувати на гарячу лінію 102, 112 або 101.

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