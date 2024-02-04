У Дніпрі на вулиці Курчатова знайшли гранату біля сміттєвого баку

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.
На місце одразу викликали вибухотехнічну службу та поліцію.
Спеціалісти перевірили небезпечну знахідку та зробили свій попередній висновок.
Боєприпас ідентифікували як димову гранату і вилучили на подальше експертизу.
Поліція та рятувальники закликають з обережністю ставитися до знахідок на вулиці. Якщо ви побачили підозрілий предмет, треба негайно телефонувати на гарячу лінію 102, 112 або 101.
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