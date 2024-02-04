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На війні загинув солдат з Дніпропетровщини Руслан Маковецький

Сьогодні 12:02
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На Донецькому напрямку в районі н.п. Очеретине Покровського району загинув солдат ЗСУ з Дніпропетровської області Руслан Маковецький.

Новости Днепра про На війні загинув солдат з Дніпропетровщини Руслан Маковецький

У воїна залишилась дружина.

Чоловік був мобілізований до лав ЗСУ у січні 2023 року. Про це повідомив начальник Кам’янської військової адміністрації Олег Гапіч.

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Україну та кожного з нас! Прощання з загиблим воїном відбудеться 03 лютого о 10:00 годині в с. Новоселівка Криничанської територіальної громади Кам’янського району, – йдеться у публікації начальника військової адміністрації.
 
Героя поховають на Новоселівському сільському кладовищі.
 
Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого. 
 
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Новости Днепра про На війні загинув солдат з Дніпропетровщини Руслан МаковецькийУкраїнська

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