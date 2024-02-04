На війні загинув солдат з Дніпропетровщини Руслан Маковецький

У воїна залишилась дружина.
Чоловік був мобілізований до лав ЗСУ у січні 2023 року. Про це повідомив начальник Кам’янської військової адміністрації Олег Гапіч.
Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Україну та кожного з нас! Прощання з загиблим воїном відбудеться 03 лютого о 10:00 годині в с. Новоселівка Криничанської територіальної громади Кам’янського району, – йдеться у публікації начальника військової адміністрації.
Козенко Антон
Автор:
Енергетики повністю відновили електропостачання для постраждалих від російської атаки абонентів.
У Дніпрі вандали знову завдають шкоди майну у місті.
У Чернівецькій області прикордонники затримали двох чоловіків, жителів Івано-Франківської та…
Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.