На війні загинув солдат з Дніпропетровщини Руслан Маковецький

На Донецькому напрямку в районі н.п. Очеретине Покровського району загинув солдат ЗСУ з Дніпропетровської області Руслан Маковецький.

У воїна залишилась дружина.

Чоловік був мобілізований до лав ЗСУ у січні 2023 року. Про це повідомив начальник Кам’янської військової адміністрації Олег Гапіч.

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Україну та кожного з нас! Прощання з загиблим воїном відбудеться 03 лютого о 10:00 годині в с. Новоселівка Криничанської територіальної громади Кам’янського району, – йдеться у публікації начальника військової адміністрації.

Героя поховають на Новоселівському сільському кладовищі.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого.

Читайте також:

Українська

Автор: