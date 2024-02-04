У Дніпрі через негоду оголосили перший рівень небезпеки на завтра

У Дніпрі та області на завтрашній день оголосили перший рівень небезпеки через негоду.

Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

І рівень небезпечності або “жовтий” рівень оголошено через сильні пориви вітру, які будуть сягати до 15-20 м/с.

Це може спричинити повалення дерев та ліній електропередач.

Вдень 5 лютого очікуються пориви західного вітру 15-20 м/с, – сказано у повідомленні.

Очікується хмарна погода, вдень прогнозують дощ з мокрим снігом. Будьте обережні на вулиці та на дорозі.

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