У Дніпрі через негоду оголосили перший рівень небезпеки на завтра

Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.
І рівень небезпечності або “жовтий” рівень оголошено через сильні пориви вітру, які будуть сягати до 15-20 м/с.
Це може спричинити повалення дерев та ліній електропередач.
Вдень 5 лютого очікуються пориви західного вітру 15-20 м/с, – сказано у повідомленні.
Очікується хмарна погода, вдень прогнозують дощ з мокрим снігом. Будьте обережні на вулиці та на дорозі.
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