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На Дніпропетровщині під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка

Сьогодні 13:10
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У місті Марганець на пожежі виявили тіло чоловіка.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інформація про пожежу на вулиці Проектна міста Марганець Нікопольського району надійшла сьогодні, об 11 годині.

На місці рятувальники встановили, що горить квартира на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

В одній з кімнат співробітники ДСНС виявили чоловіка без ознак життя, 1990 р.н.

Вогонь вдалося приборкати за пів години. З’ясовуються деталі інциденту.

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