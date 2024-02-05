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  • На Дніпропетровщині 6 рибаків дрейфували на кризі посеред річки (ФОТО)

На Дніпропетровщині 6 рибаків дрейфували на кризі посеред річки (ФОТО)

Сьогодні 08:00
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Будь ласка, не виходьте на лід - це дуже небезпечно!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 6 рибаків дрейфували на кризі посеред річки (ФОТО)

У неділю, 4 лютого, у Верхньодніпровську сталася надзвичайна подія: 6 рибаків дрейфували на кризі посеред річки. Їм на допомогу викликали рятувальників.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Коли ДСНС-ники прибули на місце, 3 рибалок вже вибрались з пастки. А ще троє були на відстані орієнтовно 1 км від берега.
Рятувальники за допомогою гумового човна та рятувальної мотузки врятували та доправили до берега двох рибалок, ще одного на човні врятували місцеві мешканці.

На щастя, ніхто не травмувався! 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 6 рибаків дрейфували на кризі посеред річки (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 6 рибаків дрейфували на кризі посеред річки (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Криворізькому районі вода забрала життя 43-річного чоловіка.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 6 рибаків дрейфували на кризі посеред річки (ФОТО)Українська

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