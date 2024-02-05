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В центре Днепра снова заметили черно-бурую лису (ВИДЕО)

Сегодня 09:00
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Ее еще называют чернобуркой.

Новости Днепра про В центре Днепра снова заметили черно-бурую лису (ВИДЕО)

На днях в центре Днепра снова заметили черно-бурую лису.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

На какой именно улице бегало животное – не отмечается. Но напомним, что несколько месяцев назад чернобурку засняли на улице Сечевых Стрельцов.

Скорее всего, лиса домашняя и убежала от хозяина, ведь на территории Европы и в частности в Украине – чернобурок в дикой природе почти нет. Обычно это одомашненные животные, которых разводят на зверофермах для получения меха или держат в зоопарках.

Раньше мы писали, что в эти выходные две лисы бегали по проспекту Богдана Хмельницкого. Животных согласились взять к себе волонтеры.

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Новости Днепра про В центре Днепра снова заметили черно-бурую лису (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В центре Днепра снова заметили черно-бурую лису (ВИДЕО)Русский

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