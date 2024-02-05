На днях в центре Днепра снова заметили черно-бурую лису.
Видео опубликовали местные Telegram-каналы.
На какой именно улице бегало животное – не отмечается. Но напомним, что несколько месяцев назад чернобурку засняли на улице Сечевых Стрельцов.
Скорее всего, лиса домашняя и убежала от хозяина, ведь на территории Европы и в частности в Украине – чернобурок в дикой природе почти нет. Обычно это одомашненные животные, которых разводят на зверофермах для получения меха или держат в зоопарках.
Раньше мы писали, что в эти выходные две лисы бегали по проспекту Богдана Хмельницкого. Животных согласились взять к себе волонтеры.
Читайте также:
Автор:
Сегодня страна-агрессор дважды обстреливала Никополь.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил Кривой Рог и провел…
В Днепре и области на завтрашний день объявили первый уровень…
В Днепре случайный прохожий обнаружил гранату на улице Курчатова.
Захватите с собой зонт!
Сегодня страна-агрессор дважды обстреливала Никополь.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил Кривой Рог и провел совещание по энергообеспечению и снабжению водой города и всей Днепропетровской области.
В Криворожском районе у моста в селе Кудашевка Лозоватской сельской территориальной общины погиб мужчина.
В Днепре и области на завтрашний день объявили первый уровень опасности из-за непогоды.
В Днепре случайный прохожий обнаружил гранату на улице Курчатова.
В Кривом Роге пара заказала сет суши и чуть не оказалась в больнице.
В городе Марганец на пожаре обнаружили тело мужчины.
На Донецком направлении в районе н.п. Очеретино Покровского района погиб солдат ВСУ из Днепропетровской области Руслан Маковецкий.
Энергетики полностью восстановили электроснабжение для пострадавших от российской атаки абонентов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!