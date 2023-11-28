В центре Днепра заметили «волка» (ФОТО)

Лису, похожую на серого волка, заснимали на улице Сечевых Стрельцов почти в самом центре Днепра.
Черно-бурая лиса гуляет по Сечевым Стрельцам, — сообщают очевидцы.
Как животное оказалось в центре Днепра — неизвестно. Скорее всего, лиса домашняя и убежала от хозяина, ведь на территории Европы и в частности в Украине — чернобурок в дикой природе почти нет. Обычно это одомашненные животные, разводимые на зверофермах для получения меха или держащиеся в зоопарках.
Отметим, что год назад на улицах Днепра встречали чернобурку. Тогда зверя сбил автомобиль на проспекте Богдана Хмельницкого. Впоследствии оказалось, что животное домашнее. Также летом рыжую лису, которая бегала возле многоэтажек, встретили на ж/м Тополь.
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