У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького бігали дві лисиці

Про це повідомляє Telegram-канал “Ну і Дніпро“.
Хижі тварини бігали просто по дворах на проспекті. Місцеві жителі довго чекали на представників Зооконтролю.
Зрештою, після двох годин очікування, спеціалісти приїхали на місце.
Вони зловили лисиць за допомогою спеціального знаряддя. Місцеві мешканці зв’язалися також і з представниками притулку для тварин “Пегас”.
Волонтери готові взяти лисиць до себе, тепер залишилося домовитися із представниками Зооконтролю.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні у небі над Криворізьким районом Повітряні сили знищили ракету.
Вчора, 2 лютого, у Дніпрі на Алеї Слави попрощалися з…
У Кривому Розі заживили вже більшість домівок, які залишилися без світла…
У Кривому Розі поліція викрила шахрайку.