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У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького бігали дві лисиці

Сьогодні 16:21
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Сьогодні у Дніпрі на вулиці Богдана Хмельницького ловили лисиць.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького бігали дві лисиці

Про це повідомляє Telegram-канал “Ну і Дніпро“.

Хижі тварини бігали просто по дворах на проспекті. Місцеві жителі довго чекали на представників Зооконтролю.

Зрештою, після двох годин очікування, спеціалісти приїхали на місце.

Вони зловили лисиць за допомогою спеціального знаряддя. Місцеві мешканці зв’язалися також і з представниками притулку для тварин “Пегас”.

Волонтери готові взяти лисиць до себе, тепер залишилося домовитися із представниками Зооконтролю.

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