У Дніпрі у понеділок тимчасово вимикатимуть світло: адреси

Ще є час зарядити телефон!

У Дніпрі сьогодні, 5 лютого, вимикатимуть світло на деяких вулицях.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

просп. Олександра Поля: 82, 82-А, 84, 84-А, 86, 110;

вул. Міського Лісу: 57;

вул. Звенигородська: 1-6, 7-А, 9-А, 10-13, 14-А, 15-23, 25, 27;

вул. Кисловодська: 2-А, 3-5, 6-А, 7-55, 57-65 (непарні);

вул. Козака Мамая: 35-А, 37-45 (непарні), 46;

вул. Машинобудівна: 1-14, 16;

вул. Пресова: 1-13, 15-21 (непарні), 22, 23, 25, 27, 35, 37;

вул. Тракторна: 1-12, 13-А, 14-А, 15;

пров. Новомиргородський: 2-А, 10, 12-А;

пров. Пресовий: 2-10 (парні), 12-Б, 14, 16.

А з 9:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Зимова: 1-11, 12-А, 13-18, 20;

вул. Переможців: 31-39 (непарні), 40-46, 47-А, 48-56, 58-62, 64-72 (парні);

пров. Зимовий: 1-6, 8;

вул. Переможців: 106, 108;

пров. Громадський: 1-5, 7, 9-17, 18-А, 19-23, 27-31, 34-42 (парні);

проїзд Шаховий: 12-А, 14, 16-21, 22-Б, 23-32, 33-Б, 35-37, 39.

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