Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • В одному з міст Дніпропетровщини “замінували” всі ТЦ та школи: що відомо

В одному з міст Дніпропетровщини “замінували” всі ТЦ та школи: що відомо

Сьогодні 12:54
просмотров

Правоохоронці почали перевіряти зазначені об'єкти.

Новости Днепра про В одному з міст Дніпропетровщини

Сьогодні, 5 лютого, невідомі повідомили про замінування всіх шкіл та торгових центрів у Кривому Розі.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Правоохоронці вже почали перевіряти зазначені об’єкти. Як тільки з’являться результати перевірки, ми обов’язково повідомимо!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік погрожував підірвати все місто. Пізніше з’ясувалося, що “мінер” перебуває на обліку у Психоневрологічному диспансері. Деталі ТУТ! 

Читайте також:

Новости Днепра про В одному з міст Дніпропетровщини Українська Новости Днепра про В одному з міст Дніпропетровщини Русский

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі на багатьох вулицях раптово зникла вода: причина та коли її повернуть
Новини Дніпра
Сьогодні 12:24
У Дніпрі на багатьох вулицях раптово зникла вода: причина та коли її повернуть

Зробіть вдома про всяк випадок запаси питної та технічної води!

У Кам’янському серед білого дня побили волонтера: що кажуть у поліції
Новини Дніпра
Сьогодні 11:43
У Кам’янському серед білого дня побили волонтера: що кажуть у поліції

Постраждалого з травмами госпіталізували до лікарні.

Залишили без газу частину району: на Дніпропетровщині невідомі перекрили газопровід
Новини Дніпра
Сьогодні 11:34
Залишили без газу частину району: на Дніпропетровщині невідомі перекрили газопровід

На Дніпропетровщині невідомі залишили село без газу.

Важка втрата: у Кам’янському зупинилося серце відомого журналіста
Новини Дніпра
Сьогодні 10:41
Важка втрата: у Кам’янському зупинилося серце відомого журналіста

Світла пам’ять!

Наверх