В одному з міст Дніпропетровщини “замінували” всі ТЦ та школи: що відомо

Правоохоронці почали перевіряти зазначені об'єкти.

Сьогодні, 5 лютого, невідомі повідомили про замінування всіх шкіл та торгових центрів у Кривому Розі.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Правоохоронці вже почали перевіряти зазначені об’єкти. Як тільки з’являться результати перевірки, ми обов’язково повідомимо!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік погрожував підірвати все місто. Пізніше з’ясувалося, що “мінер” перебуває на обліку у Психоневрологічному диспансері. Деталі ТУТ!

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