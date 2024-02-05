В одному з міст Дніпропетровщини “замінували” всі ТЦ та школи: що відомо

Сьогодні, 5 лютого, невідомі повідомили про замінування всіх шкіл та торгових центрів у Кривому Розі.
Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
Правоохоронці вже почали перевіряти зазначені об’єкти. Як тільки з’являться результати перевірки, ми обов’язково повідомимо!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік погрожував підірвати все місто. Пізніше з’ясувалося, що “мінер” перебуває на обліку у Психоневрологічному диспансері. Деталі ТУТ!
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