У Кам’янському серед білого дня побили волонтера: що кажуть у поліції

Постраждалого з травмами госпіталізували до лікарні.

У неділю, 4 лютого, у Кам’янському серед білого дня невідомі побили волонтера та учасника акцій “Гроші на ЗСУ” Олександра Олійника.

Про це постраждалий сам розповів у соцмережі.

За його словами, невідомі били його кастетом та молотком. Якби не інші містяни, невідомо, чим би все закінчилося.

Постраждалого госпіталізували до лікарні з травмами.

Обережно! Чутливе фото!

У поліції Дніпропетровської області прокоментували цей інцидент. Там зазначили, що за фактом побиття волонтера у Кам’янському поліція відкрила кримінальне провадження.

Повідомлення про подію надійшло до поліції 4 лютого. Поліцейські опитали потерпілого, наразі триває встановлення всіх обставин події. Поліція вживає заходи для встановлення осіб, причетних до нанесення тілесних ушкоджень. Ведеться досудове розслідування. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження), – повідомили у поліції.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: