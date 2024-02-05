Залишили без газу частину району: на Дніпропетровщині невідомі перекрили газопровід

На Нікопольщині хтось спричинив надзвичайну ситуацію, перекривши засувку на розподільному газопроводі, через що без газу залишилися десятки абонентів, інформують в телеграм-каналі Дніпропетровської філії “Газмережі”.
НС трапилася в селищі Кам’янське.
В одному із населених пунктів Нікопольського району 68 споживачів залишились без газу через незаконні дії сторонніх осіб,– йдеться у повідомленні.
Хтось перекрив засувку розподільного газопроводу, відповідно блакитне паливо не потрапляє до домівок місцевих мешканців. Наразі на місці інциденту працюють правоохоронці, які шукатимуть зловмисників.
У разі, якщо ви стали очевидцем подій, чи напередодні бачили когось з підозрілих осіб, переконливо просимо повідомити правоохоронним органам,– закликають громадян.
Тим часом фахівці Дніпропетровської філії “Газмережі” виїхали на місце події, аби відремонтувати газопровід та повернути блакитне паливо мешканцям села. Подадуть газ у найкоротші терміни, але потім газовики мають відвідати кожну домівку, аби перевірити чи немає витоку газу.
Просимо споживачів поставитися із розумінням до проведення таких робіт і не перешкоджати виконанню службових обов’язків газовиків.
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