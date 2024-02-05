Оставили без газа часть района: на Днепропетровщине неизвестные перекрыли газопровод

В Никопольщине кто-то вызвал чрезвычайную ситуацию, перекрыв задвижку на распределительном газопроводе, из-за чего без газа остались десятки абонентов, информируют в телеграм-канале Днепропетровского филиала «Газсети».
ЧП случилось в поселке Каменское.
В одном из населенных пунктов Никопольского района 68 потребителей остались без газа из-за незаконных действий посторонних лиц, — говорится в сообщении.
Кто-то перекрыл задвижку распределительного газопровода, соответственно голубое топливо не попадает в дома местных жителей. На месте инцидента работают правоохранители, которые будут искать злоумышленников.
В случае, если вы стали очевидцем событий, или накануне видели кого-нибудь из подозрительных лиц, убедительно просим сообщить правоохранительным органам, — призывают граждан.
Тем временем специалисты Днепропетровского филиала «Газсети» выехали на место происшествия, чтобы отремонтировать газопровод и вернуть голубое топливо жителям села. Подадут газ в кратчайшие сроки, но потом газовики должны посетить каждый дом, чтобы проверить нет ли утечки газа.
Просим потребителей отнестись с пониманием к проведению таких работ и не препятствовать исполнению служебных обязанностей газовщиков.
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