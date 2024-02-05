На Днепропетровщине разыскивают двух без вести пропавших мужчин: нужна ваша помощь

Криворожские правоохранители разыскивают 41-летнего Дмитрия Лупало и 26-летнего Сергея Романюка.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
41-летний Дмитрий Лупало 28 мая 2023 года ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 40-45 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темные короткие.
Был одет в спортивный черный костюм и черные кроссовки.
26-летний Сергей Романюк 6 июля 2023 года вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 26 лет, рост 180 см, среднего телосложения, светлые волосы, голубые глаза.
Был одет в черный спортивный костюм, черные кроссовки.
Если вы видели этих мужчин или вам известно, где они могут быть, сообщите об этом по номерам: (098) 65 00 201 или 102.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре почти две недели разыскивают 37-летнего мужчину: может быть с костылями.
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