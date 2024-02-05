На Днепропетровщине разыскивают двух без вести пропавших мужчин: нужна ваша помощь

Присмотритесь внимательно к фото!

Криворожские правоохранители разыскивают 41-летнего Дмитрия Лупало и 26-летнего Сергея Романюка.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

41-летний Дмитрий Лупало 28 мая 2023 года ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темные короткие.

Был одет в спортивный черный костюм и черные кроссовки.

26-летний Сергей Романюк 6 июля 2023 года вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 26 лет, рост 180 см, среднего телосложения, светлые волосы, голубые глаза.

Был одет в черный спортивный костюм, черные кроссовки.

Если вы видели этих мужчин или вам известно, где они могут быть, сообщите об этом по номерам: (098) 65 00 201 или 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре почти две недели разыскивают 37-летнего мужчину: может быть с костылями.

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