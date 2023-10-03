В одном из городов Днепропетровщины «заминировали» все школы: что известно

Продолжается проверка.

Сегодня, 3 октября, около 8:00 в полицию поступило сообщение о том, что все школы Кривого Рога заминированы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и СМИ.

Правоохранители проверяют учебные заведения.

Как только появятся подробности – мы обязательно сообщим!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре угрожали подорвать УВК №66, что на улице Гетьмана Петра Дорошенко.

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