В одном из городов Днепропетровщины «заминировали» все школы: что известно

Сегодня, 3 октября, около 8:00 в полицию поступило сообщение о том, что все школы Кривого Рога заминированы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и СМИ.
Правоохранители проверяют учебные заведения.
Как только появятся подробности – мы обязательно сообщим!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре угрожали подорвать УВК №66, что на улице Гетьмана Петра Дорошенко.
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