В одному з міст Дніпропетровщини “замінували” всі школи: що відомо

Сьогодні, 3 жовтня, близько 8:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що всі школи Кривого Рогу заміновано.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та ЗМІ.
Наразі правоохоронці обстежують навчальні заклади.
Як тільки з’являться подробиці – ми обов’язково повідомимо!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі погрожували підірвати НВК №66, що на вулиці Гетьмана Петра Дорошенка.
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