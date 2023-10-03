В одному з міст Дніпропетровщини “замінували” всі школи: що відомо

Триває перевірка.

Сьогодні, 3 жовтня, близько 8:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що всі школи Кривого Рогу заміновано.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та ЗМІ.

Наразі правоохоронці обстежують навчальні заклади.

Як тільки з’являться подробиці – ми обов’язково повідомимо!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі погрожували підірвати НВК №66, що на вулиці Гетьмана Петра Дорошенка.

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