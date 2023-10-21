В Одесскую область прилетело более 1000 розовых фламинго

Красивые птицы почти каждый год прилетают на временные гнездовья в Украину.
Как сообщает наш ученый, розовых фламинго прилетело 1114 особей. Пока это самое большое количество этих пернатых зафиксировано учеными на территории Парка. Почти все взрослые, но есть и несколько птенцов в этом году, — говорится в сообщении парка.
Одна из птиц прилетела в парк из Италии, многие из них путешествуют в парк из степей Казахстана и Турции.
Фламинго занесены в Международную Красную книгу, поэтому очень важно сохранить их популяцию.
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