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  • У Дніпрі на Степана Бандери серйозне ДТП: зіткнулися маршрутка, трамвай та легковик

У Дніпрі на Степана Бандери серйозне ДТП: зіткнулися маршрутка, трамвай та легковик

Сьогодні 13:39
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Сьогодні у Дніпрі на вулиці Степана Бандери сталося серйозне ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі на Степана Бандери серйозне ДТП: зіткнулися маршрутка, трамвай та легковик

Дорогу не поділили маршрутка та легковик, також відбулося зіткнення із трамваєм.

Рух до залізничного вокзалу ускладнений.

На місці працюють представники патрульної поліції. 

Трамвай зміг продовжити свій рух, а легковик з маршруткою поки що залишаються на місці.

Плануйте свої поїздки по місту у цьому напрямку обачливо, на місці можуть бути затори.

Новости Днепра про У Дніпрі на Степана Бандери серйозне ДТП: зіткнулися маршрутка, трамвай та легковик

Новости Днепра про У Дніпрі на Степана Бандери серйозне ДТП: зіткнулися маршрутка, трамвай та легковик

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Новости Днепра про У Дніпрі на Степана Бандери серйозне ДТП: зіткнулися маршрутка, трамвай та легковикУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Степана Бандери серйозне ДТП: зіткнулися маршрутка, трамвай та легковикРусский

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