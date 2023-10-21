У Дніпрі на Степана Бандери серйозне ДТП: зіткнулися маршрутка, трамвай та легковик

Сьогодні у Дніпрі на вулиці Степана Бандери сталося серйозне ДТП.

Дорогу не поділили маршрутка та легковик, також відбулося зіткнення із трамваєм.

Рух до залізничного вокзалу ускладнений.

На місці працюють представники патрульної поліції.

Трамвай зміг продовжити свій рух, а легковик з маршруткою поки що залишаються на місці.

Плануйте свої поїздки по місту у цьому напрямку обачливо, на місці можуть бути затори.

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