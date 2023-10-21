В Одеську область прилетіло більше 1000 рожевих фламінго

Красиві птахи майже кожен рік прилітають на тимчасові гніздівля до України.
Як сповіщає наш науковець, рожевих фламінго прилетіло 1114 особин. Поки це найбільша кількість цих пернатих зафіксована науковцями на території Парку. Майже всі дорослі, але є і трохи пташенят цього року, – сказано у повідомленні парку.
Один з птахів прилетів до парку аж з Італії, багато з них мандрує до парку зі степів Казахстану та Турції.
Фламінго занесені до Міжнародної Червоної книги, тому дуже важливо зберегти їх популяцію.
Читайте також:
Автор:
Користуватися картою можна навіть офлайн - для цього потрібно її…
Кількість загиблих в Ізраїлі та секторі Газа українських громадян зросла…
Важлива інформація!
Слава Україні! Слава ЗСУ!